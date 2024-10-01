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Malatya'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Malatya'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı feci kazada, traktör sürücüsü hayatını kaybederken otobüsteki bir yolcu ise yaralandı.