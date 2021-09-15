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- Malatya’da, yolcu otobüsündeki valizlerden 53 kilo 950 gram eroin çıktı
Malatya’da, yolcu otobüsündeki valizlerden 53 kilo 950 gram eroin çıktı
Kent girişlerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir yolcu otobüsündeki 2 yolcunun valizinden, 53 kilo 950 gram eroin çıktı.
- DHA
- 15.09.2021 - 14:10
Malatya’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalar, aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Kentin girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler yapıldı.
Çalışmalar sırasında durdurulan yolcu otobüsü, ekipler tarafından arandı.
2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
2 yolcunun valizinden, 53 kilo 950 gram eroin çıktı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Malatya’da, yolcu otobüsündeki valizlerden 53 kilo 950 gram eroin çıktı VİDEO