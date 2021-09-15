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Malatya’da, yolcu otobüsündeki valizlerden 53 kilo 950 gram eroin çıktı

Malatya’da, yolcu otobüsündeki valizlerden 53 kilo 950 gram eroin çıktı

Kent girişlerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir yolcu otobüsündeki 2 yolcunun valizinden, 53 kilo 950 gram eroin çıktı.