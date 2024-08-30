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Malatya'da yük treni faciaya neden oldu: 3 ölü

Malatya'da yük treni faciaya neden oldu: 3 ölü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen çapa motoruna yük treni çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı.