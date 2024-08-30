Malatya'da yük treni faciaya neden oldu: 3 ölü
İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Ağılbaşı Mahallesi'nde rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen anne, baba ve 2 çocuklarının bindiği çapa motoruna yük treni çarptı.

Kazada anne ve 2 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken ağır yaralı olan baba ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)