Malatya'daki ağır hasarlı bina 2 katlı evin üzerine devrildi Asrın felaketinden etkilenen kentlerde hasarlı binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Malatya'da da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yaşanan olay, çevrede büyük bir paniğe neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerde hasarlı binalar yıkılıyor. Bir çalışma da Malatya’da yürütülüyor. Müstakil evin üzerine devrildi Öğle saatlerinde Battalgazi ilçesinde sokak içerisinde bulunan ağır hasarlı binada yıkım çalışması yapıldı. Kontrollü yıkım işlemleri sırasında çöken bina, çevresinde bulunan iki katlı müstakil bir evinin üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı Olayda evde ve çevredeki bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken o anlar ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yıkılan binanın sağlam evin üzerine devrilme anları ile yaşanan panikle ikamet sakinlerinin dışarı kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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