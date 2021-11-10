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- Malatya'daki genç işçi elektrik akımına kurban gitti
Malatya'daki genç işçi elektrik akımına kurban gitti
Elektrik trafosunu boyarken akıma kapılan 23 yaşındaki işçi, sağlıkçıların kalp masajı ile hayat dönüp, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
- İHA
- 10.11.2021 - 16:26
- Güncelleme : 10.11.2021 - 16:52
Malatya'da 23 yaşındaki Fedayi Altun, elektrik ana trafosunu boyamak üzere işe koyuldu.
Bu sırada elektrik kablosundaki akımdan etkilenen genç işçi yere yığıldı.
Bölgedeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ, AMBULANSTA VEFAT ETTİ
İlk müdahalede kalp masajı gerçekleştirilerek hayata döndürülen Altun, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
VATANDAŞ OLAY ANINI ANLATTI
Bölgede mahallede yaşayan Müzaffer Özdemir, olay anını gördüğünü söyleyerek, “Dilek Mahallesi’nin merkez mezarlığında genç işçi, elektrik ana trafosunu boyarken yüksek voltlu elektrik tellerinde akıma kapılarak hayattı kaybetti. Bu durum bizleri çok üzdü.” dedi.