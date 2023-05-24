Malatya'daki lüks villalara yıkım kararı Asrın felaketinden etkilenen Malatya'da, lüks diye yapılarak satılan 150 villa kullanılamaz hale geldi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Şahin Tepesi’nde bulunan yaklaşık 150 villa da depremde ağır hasar gördü.

Ağır hasar alan yaklaşık 50 villa için itiraz süresinin dolmasının ardından yıkım işlemlerine başlanması beklenirken, az hasarlı yapılar için de güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

"Büyük hasar var"

Depremden etkilenen çok sayıda milyonluk villanın önümüzdeki günlerde yıkılacağını belirten site görevlilerden Kadir Zengin, şunları söyledi: