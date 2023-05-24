Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Şahin Tepesi’nde bulunan yaklaşık 150 villa da depremde ağır hasar gördü.
Ağır hasar alan yaklaşık 50 villa için itiraz süresinin dolmasının ardından yıkım işlemlerine başlanması beklenirken, az hasarlı yapılar için de güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
"Büyük hasar var"
Depremden etkilenen çok sayıda milyonluk villanın önümüzdeki günlerde yıkılacağını belirten site görevlilerden Kadir Zengin, şunları söyledi:
Yaklaşık 2 aydır burada çalışıyorum. Villalar milyonluk yapılar, sahipleri gelip oturmuyor. Büyük zarar var. Bölgede yaklaşık 150 villa var. Bir kısmı yıkılacak, bir kısmında tadilat yapılıyor. Dışarıdan sağlam görünenlerin iç bölümleri patlamış durumda, hepsi gidecek. Vatandaş oturamıyor, büyük hasar var. Yazık günah.