Maltepe'de otomobilin önünü kesip camını kıran 2 kişi yakalandı İstanbul Maltepe'de D-100 karayolunda, emniyet şeridinde seyreden başka bir araç tarafından önünü kestikleri otomobile zarar veren 2 kişi yakalandı. Zanlılardan birinin sabıkası kabarık çıktı.

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DHA

1 Ağustos Perşembe günü saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Bağlarbaşı mevkii Kartal istikametinde, otomobiliyle Zümrütevler istikametinde ilerleyen Emrah Şirin ile 34 UIN 79 plakalı otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişiyle arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESİP ZARAR VERDİLER

Tartışmanın ardından emniyet şeridinden gelen şüpheliler, Şirin'in önünü kesti. Şüphelilerden biri, otomobilden inerek, elindeki cismi tartıştıkları aracın camına attı. Aracı tekmelenen ve camı kırılan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar, Şirin'i bir süre daha takip ettikten sonra gözden kayboldu. Emrah Şirin polis merkezine giderek aracına zarar veren kişi ve otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Otomobilin camının kırıldığı anlar, sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2 KİŞİ YAKALANDI, BİRİNİN 59 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Sürücünün şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri 17 Ağustos Cumartesi günü şüpheliler yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.G., 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçuna istinaden 12 Bin 878 lira ceza yazılarak serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden F.G.'nin ise 59 adet suç kaydı olduğu ayrıca hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve mala zarar vermek gibi 8 ayrı suçtan toplam 7 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)