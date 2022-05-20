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    Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

    Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

    Maltepe Belediyesi'nde aralarında kamu görevlilerinin de yer aldığı 18 şüpheli hakkında rüşvet iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 08:51
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    Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunun ardından, bir soruşturma da Maltepe Belediyesi'ne yönelik başlatıldı.

    10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın korrdine ettiği ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Biri eski başkan yardımcısı, diğeri özel kalem müdürü

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun işlendiği dönemde Maltepe Belediyesinde başkan yardımcılığı yapan 2 kişi ile özel kalem müdürlüğü görevini yürüten zanlının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

    Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerin birçoğunun gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

    Maltepe Belediyesi nde rüşvet operasyonu #1

    Maltepe Belediyesi nde rüşvet operasyonu #2

    Maltepe Belediyesi nde rüşvet operasyonu #3


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