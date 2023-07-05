Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı Belediye Başkanı Ali Kılıç ile makamında bir süre görüşen ve sonrasında silahıyla ateş eden müteahhit Fevzi Polat gözaltına alındı.

DHA

Maltepe Belediyesi binasında hareketli dakikalar yaşandı.

60 yaşındaki müteahhit Fevzi Polat, Maltepe Belediye Başkanlığı binasına geldi.

Polat, 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi.

Silahını ateşledi

Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti.

Gözaltına alındı

İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Emniyetteki süreci yakından takip ediyoruz"

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.