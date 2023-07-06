Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

İHA

Maltepe Belediyesi binasında dün saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, Başkan Ali Kılıç ile görüşmek için belediye binasına geldi.

Polat, başkanın odasından çıktıktan sonra odaya geri dönüp ruhsatsız silahıyla ateş etmeye başladı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan ve yakalanan Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Fevzi Polat ifadesinde şöyle dedi:

Ben Ali Kılıç’ı öldürme kastı ile gitmedim. Kendisi beni makamına davet etti. Bunun üzerine gittim. İki dönem de kendisini desteklediğimi fakat bu dönem 'Beni niye desteklemedin' dedi bana. Ben de desteklemediğimi söyleyince hakaret etti, 'Çık dışarı' dedi. 'Bir daha buralara gelmeyin' dedi. 'Beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin' dedi. Benim oğlumun karşı taraf ile hareket edip kendisine karşı mücadele ettiğini söyledi ve neden bu şekilde davrandığını söyledi.