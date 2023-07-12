Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına girerek ateş eden müteahhit Fevzi Polat'ın saldırı öncesinde binaya giriş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da Maltepe Belediye binasında, geçtiğimiz hafta silahlı saldırı düzenlendi.

Randevu alarak geldiği binada Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtı.

Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti.

Koruma polisiyle ile çatışmaya girdi

Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca, tarafların karşılıklı ateş etmesiyle 5. kata kadar devam etti.

Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile Fevzi Polat yakalandı.

Polat, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Polat, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Fevzi Polat, çıkarıldığı mahkemece 'Silahla tehdit' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anların görüntüleri ortaya geçti

Şüphelinin belediye binasına girmeden önceki ve silahıyla içeri giriş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir süre dışarda telefonla konuşan Polat, daha sonra X-Ray cihazından geçip binaya giriyor.

Girişte cihaz silahtan dolayı alarm verse de kimse aldırış etmiyor. Polat daha sonra belediye başkanının odasına giriyor.