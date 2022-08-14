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    Maltepe Sahili'nde antrenman yapan sporcunun burnunu kırdılar

    Kaykay şampiyonu 22 yaşındaki Alparslan Ayhan, antrenman yaparken yaşanan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada kendisine dönen şiddet sırasında kaykayıyla darbedilen sporcu ameliyata alındı.
    • 14.08.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 12:01
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    Maltepe Sahili'nde antrenman yapan sporcunun burnunu kırdılar

    Maltepe Sahili'nde geçtiğimiz çarşamba günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Sahil alanında bulunan kaykay parkı içerisine gelen gençler, başka bir gruptan zorla para istedi.

    Kaykay parkında antrenman yapan 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonu Milli Sporcu ve Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Alpaslan Ayhan (22) ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu (21), yaşanan tartışmayı sonlandırmak istedi.

    Milli sporcunun burnunu kırdılar

    Tartışma kavgaya dönüştükten sonra Alparslan Ayhan kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedildi. Ayhan'ın burnu kırılırken, kaşı açıldı ve yüzünde morluklar oluştu.

    Yaşanan dehşet sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayhan, darp raporu aldı.

    Maltepe Sahili nde antrenman yapan sporcunun burnunu kırdılar #1

    7 gün kontrol altında

    Ardından burnu kırıldığı için ameliyata alındı. Ayhan, 7 gün boyunca kontrol altında kalacak. Baba Cengiz Ayhan ise bölgede güvenlik önlemi alınmamasından şikayetçi.

     

    "Oğlum onları ayırmak isterken kaykayıyla kendisine vuruluyor"

    Yaşananları anlatarak yetkililere seslenen Cengiz Ayhan, "İçler acısı. Çocukların antrenman sahaları İstanbul'un birkaç bölgesinde var. Bu bölgeler için evlerine en yakın yerlere gidiyorlar. Oğlum sürekli Maltepe skate parkta antrenman yapardı. Antrenman yaptığı sırada 3 kişinin 13 yaşlarında bir çocuğu dövüyorlarken görüyor. Oğlumun arkadaşı ayırmak istiyor. Ardından 5-6 kişi daha gelip çocuklarımıza saldırıyorlar. Oğlum onları ayırmak isterken kaykayla kendisine vuruluyor.

    Bu bir kaza değil, bu bir şiddet. Maltepe skate parkın içerisinde güvenlik adı altında duran elemanların çok vasıfsız, etkisiz olduklarını görüyoruz. O bölgenin idari amiri olan yetkililerin oraya özel güvenlik oluşturmalarını talep ediyorum" dedi.

    Maltepe Sahili nde antrenman yapan sporcunun burnunu kırdılar #2

    "Burnunda çöküntü olduğundan dolayı ameliyat olması gerekti"

    Cengiz Ayhan, "Oğlum 6 yaşından beri hayallerinin peşinden koştu. Seçmiş olduğu bu spor dalında gelebileceği en iyi noktaya geldi. Bu işin okulunu da okuyor. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde okuyor. Aynı zamanda antrenmanlarını günde 4 saat yapıyor. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde burunda çöküntü olduğundan dolayı estetik ameliyat olması gerektiğini söyledi. 7 gün boyunca hastanede kalacak" şeklinde konuştu.


    Maltepe Sahili nde antrenman yapan sporcunun burnunu kırdılar #3

    Maltepe Sahili nde antrenman yapan sporcunun burnunu kırdılar #4

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