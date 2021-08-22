Maltepe’de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı, cebindeki para ortaya çıkardı

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderen Resul S., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Anne, “Daha büyük bir zarar mı görmemiz gerekiyor” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde nisan ayında, 40 yaşındaki Resul S. sokakta arkadaşıyla oynayan 13 yaşındaki G.A. ile iletişim kurdu.

Resul S., çocuğun ev adresini ve sosyal medya hesaplarını sorunca G.A. söylemek istemedi.

G.A.’ya para veren Resul S., sosyal medya hesabını öğrendiği çocuğu takibe başladı. Evine dönen G.A.’nın cebindeki para, Anne Özlem Karaman tarafından fark edildi. G.A., annesinin soruları üzerine Resul S.’den ve verdiği paradan bahsetti.

YAZIŞMA VE FOTOĞRAFLARI POLİSE GÖSTERDİ

Karaman, oğluna ait sosyal medya hesabından oğlu adına konuşarak şüpheli Resul S. ile mesajlaşmaya başladı.

Resul S.'nin cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar göndermesi üzerine anne Karaman, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yazışma ve fotoğrafları polise gösterdi.

BULUŞMA AYARLANDI

Polis ekiplerinin isteği üzerine şüpheli ile buluşma ayarlandı. Resul S., buluşma gününde polise yakalanacağını anlayınca kaçmaya başlayınca, anneanne Yeter Karaman, şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı.

SERBEST BIRAKILDI

Kısa süreli boğuşmanın ardından Resul S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce de çocuğa istismar suçundan hapis yattığı belirlenen Resul S., sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldı.

Hakkında dava açılan Resul S.’nin, 6 ay süreyle G.A.'nın bulunduğu konuta yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine de karar verildi.

G.A.'nın ailesi, şüpheliyle aynı mahallede oturdukları için tedirgin olduklarını söyleyerek, şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

“YAKALANDIKTAN SONRA MAALESEF ADLİYEDE SERBEST BIRAKILDI”

Özlem Karaman, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Çok üzüldük, çok yıprandık çocuğum da aynı şekilde. Olayı oğlumun cebindeki 10 lirayı fark etmemle çözdük. Beyefendi cinsel içerikli mesajlar atınca karakola başvurduk. Çocuğun adına ben yazıştım çünkü. Onları görünce çok korktum, tedirgin oldum. Hemen karakola başvurdum. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne buradan teşekkür etmek istiyorum. Gereken her şeyi yaptılar. Buluşma yeri ayarladık ve adamın yakalanmasını sağladık hep beraber. Yardımcı olduk birbirimize sağ olsunlar. Yakalandıktan sonra maalesef adliyede serbest bırakıldı.

“ÇOK MÜCADELE ETTİM AMA İÇERİ GİRMESİNİ SAĞLAYAMADIM”

Bu beyefendi yıllardır içeride yatan bir insanmış. Karakoldan öğrendiğim kadarıyla çocuk tacizinden içeri alınmış biri. Koronavirüsten dolayı serbest bırakılmış şartlı olarak. Böyle bir olayı yaşamamıza rağmen maalesef serbest bırakıldı. Çok mücadele ettim ama içeri girmesini sağlayamadım.





“6 AY UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ ONUN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI”

Polis arkadaşlarla birlikte buluşma ayarladık. Olayın yaşandığı yere geldik buluşmak için. Buluşmaya polisler geldi önce, sonra biz geldik. Beyefendi kaçmaya çalıştı polisleri görünce. Biz de önünü kestik. Daha sonra annem müdahale etti, kaçarken annem onu tutunca polisler de geldi yakaladık. Karakola götürdük. Soruşturmalar başlatıldı. Sadece 6 ay uzaklaştırma verildi. Onun dışında hiçbir şey yapılmadı."

DAHA BÜYÜK ZARAR MI GÖRMEMİZ GEREKİYOR”

Kamu davasının açıldığını bildirdiler yalnız, kamu davasının sonucunda da serbest bırakıldığını öğrendik. Hala buralarda. Aynı yerde yaşıyoruz adamla. Korkuyorum çünkü çocuğumu bırakıp işe gidiyorum. Her an karşısına tekrar çıkabilir. Daha farklı sonuçlar olabilir. Çünkü defalarca söyledim, daha büyük bir zarar mı görmemiz gerekiyor? Onu en başta içeri almaları gerekirken son noktaya kadar beklemeleri hiç doğru değil. Bir an önce içeri alınmasını istiyorum.”

“ÜZERİNE ATLAMAK ZORUNDA KALDIM”

Anneanne Yeter Karaman ise şu ifadeleri kullandı:

“Polislerin yardımıyla kaçacak yeri kestim. Baktım çimenlerin arasına giriyor otlar da bayağı uzundu. Ben de üzerine atlamak zorunda kaldım. Atlayıp boğuştuk, o an bir bastırdım, kızım geldi. Bir iki tane de patakladık. Polise teslim ettik. Teşekkür ettiler, biz de polislerimize teşekkür ettik.”