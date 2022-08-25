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    Maltepe’de 4 araç kaza yaptı, ulaşım aksadı

    D-100 kara yolunda seyreden E.Ş. idaresindeki otomobilin arkadan başka bir otomobile çarpması sonucu, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
    • 25.08.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:21
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    Maltepe’de 4 araç kaza yaptı, ulaşım aksadı

    İstanbul Maltepe’de, D-100 kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    AA’nın haberine göre; D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan E.Ş. idaresindeki otomobil, aynı yönde giden otomobile arkadan çarptı.

    Daha sonra aynı yönde seyreden 2 otomobil daha kazaya karıştı.

    Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kadıköy istikameti yoğunlaştı

    Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Maltepe’de 4 araç kaza yaptı, ulaşım aksadı VİDEO

    Maltepe’de 4 araç kaza yaptı, ulaşım aksadı #1

    Maltepe’de 4 araç kaza yaptı, ulaşım aksadı #2

    Maltepe’de 4 araç kaza yaptı, ulaşım aksadı #3

    Maltepe’de 4 araç kaza yaptı, ulaşım aksadı #4


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