Maltepe’de 4 işçinin öldüğü kazanın sorumlusu sürücü tutuklandı 4 işçinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı. Bir bira içtiğini söyleyen sürücü, “Gerçekten yüksek alkollü olsaydım, araçtan kendim çıkamazdım. Sadece bir tane bira içtim. Kesinlikle sarhoş değildim. Aşırı hızlı olduğum hususunu kabul etmiyorum” dedi.

DHA

İstanbul’u dün gece alkollü bir sürücü, kana buladı…

00.30 sıralarıydı.

D-100 karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde seyreden Atilla Mert Çukacı'nın kullandığı 34 NB 1182 plakalı otomobi,l İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onarım ekibinin arasına daldı.

4 işçi can verdi

Otomobil, yolu kapatmak için konulan dubaları ve bariyerleri aşarak yolda bakım ve onarım çalışması yapan işçilere çarptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kazada Sinan Demirok (41) Mehmet Alptekin (43), kardeşi Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten’in (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkollü çıktı

Sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. ise hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çukacı'nın 0.55 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Atilla Mert Çukacı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da iki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Tutuklandı

Savcılıkta verdiği ifadenin ardından hakimliğe sevk edilen Çukacı, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atilla Mert Çukacı'nın savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

Olayı anlatan Çukacı, şunları söyledi:

"6 şeritken bir anda daraldı"

Yanımda kız arkadaşım Duygu E. ile Maltepe Zümrütevler'e gidiyorduk. D-100 karayolu Altıntepe mevkiinde yol normalde 6 şeritken bir anda 3 şerit hatta 2,5 şerit diyebileceğim bir oranda daraldı. O esnada ben orta şeritte seyrediyordum. Hızım tahmini 90 civarıydı. Orta şeritte önümde bulunan araçlar aniden fren yapınca, ben arkamdaki aracın takip mesafesini koruyamayacağını düşünerek, sol seride geçtim. Sol şeride geçtikten bir müddet sonra anlattığım ani fren olayı sol şeritte meydana geldi.

"Orta şeride geçtim ancak bu makas atmak değildi"

Bunun üzerine ben tekrardan orta şeride geçtim ancak bu makas atmak değil sollama gibi bir şeydi. Orta seride geçtikten sonra bir anda aracın kontrolünü kaybettim. Araç arkadan kaymaya başladı ve bariyerlere doğru hızlıca kaydı. Ben araçtan kendi imkânımla indim. Yanımda bulunan kız arkadaşımı da ben çıkarttım. Gerçekten yüksek alkollü olsaydım araçtan kendim çıkamazdım. Sadece bir tane bira içtim. Kesinlikle sarhoş değildim. Aşırı hızlı olduğum hususunu kabul etmiyorum.

"Bir bira kadar alkollüydüm"

Atilla Mert Çukacı hakimlikte verdiği ifadesinde ise “Kasti olarak herhangi bir şekilde hareket etmedim. Olayda ağır kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Ben gerekli şekilde hareket ettim ancak yine de kaza meydana geldi. Bir bira kadar alkollüydüm.” dediği kaydedildi.