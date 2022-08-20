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    Maltepe'de, 483 bin lira ile ziynet eşyası dolandıran 3 şüpheli yakalandı

    Kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadının 120 gram ziynet eşyası ile 483 bin lirasını dolandıran 3 şahıs, yakalandı.
    • 20.08.2022 - 11:52
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    Maltepe'de, 483 bin lira ile ziynet eşyası dolandıran 3 şüpheli yakalandı

    İstanbul’un Maltepe ilçesinde ikamet eden E.S. (45) isimli bir kadın, 15 Ağustos’ta, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü.

    “Hesaplarınızı terör örgütü ele geçirmiş. Evde bulunan altınlarınızı ve tüm paranızı bize teslim etmeniz gerekiyor. Operasyon bitince size iade edeceğiz.” yalanına inanan kadın, evde tuttuğu 120 gram ziynet eşyasını bir poşete koyarak kapıya gelen şüphelilerden birine teslim etti.

    DHA’nın haberine göre; bununla yetinmeyen şüpheliler E.S.'yi bir kez daha arayarak, "Bankada bulunan paranızı da size söyleyeceğimiz hesaba havale edin." dediler.

    Bunun üzerine E.S., bankada bulunan 483 bin lirayı şüphelilerin söylediği banka hesabına gönderdi. Yakınlarının dolandırılmış olabileceğini söylemesi üzerine polisi arayan E.S. yardım istedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın havale edildiği hesabı takibe aldı.

    Dolandırdıkları parayı çekerken yakalandılar

    Hesaptan para çekilmeye çalışılması üzerine harekete geçen polis banka hesabının sahibi Ferdi K.(20) ile onun yanında bulunan Enes B.(19) ile Serbest Y.(30)'u gözaltına aldı.

    Şüphelilerin bankadan çektiği 70 bin liraya el kondu. Hesapta kalan para ise donduruldu.

    Maltepe'de, 483 bin lira ile ziynet eşyası dolandıran 3 şüpheli yakalandı VİDEO

    Çekilen para iade edildi

    Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğ’inde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin üzerinden çıkan 70 bin lira ev kadını E.S.'ye iade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Maltepe de, 483 bin lira ile ziynet eşyası dolandıran 3 şüpheli yakalandı #1


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