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    Maltepe'de 6 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlar kamerada

    Akşam saatlerinde markete giren iki şahıs, bir süre reyonları gezmelerini ardından alkol reyonuna yöneldi. Şüphelilerden biri çevreyi kontrol ederken diğeri de 6 bin TL'lik alkol çaldı.
    • 11.11.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 11:16
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    Maltepe'de 6 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlar kamerada

    Hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

    İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir markete gelen 2 kişi, reyonları gezmeye başladı.

    6 bin TL'lik alkol çaldılar

    Bu sırada içki reyonuna yönelen şahıslardan biri içki şişelerini sepete koyarken diğeri ise etrafı kontrol etti.

    Şüpheliler yaklaşık 6 bin TL değerinde içkileri alarak marketten uzaklaştı.

    Çalışma başlatıldı

    Bir süre sonra market çalışanları durumu fark ederek, ihbarda bulundu.

    DHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, hırsızların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

    Maltepe'de 6 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlar kamerada ViDEO

    O anlar kamerada

    Görüntülerde kapüşon takan hırsızın reyonda bulunan içki şişelerini eğilerek sepete koyduğu, diğer şüphelinin ise çevreyi kontrol ettiği anlar yer alıyor.

    Market kapısına yönelen hırsız eliyle kapıyı açıp, sepeti de dikkat çekmemek için diğer hırsıza veriyor. Hırsızlar hızla marketten ayrılıyor.

    Maltepe de 6 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlar kamerada #1

    Maltepe de 6 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlar kamerada #2

    Maltepe de 6 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlar kamerada #3

    Maltepe de 6 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlar kamerada #4

    Maltepe de 6 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlar kamerada #5





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