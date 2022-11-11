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Maltepe'de 6 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlar kamerada

Maltepe'de 6 bin TL değerinde alkol çalan hırsızlar kamerada

Akşam saatlerinde markete giren iki şahıs, bir süre reyonları gezmelerini ardından alkol reyonuna yöneldi. Şüphelilerden biri çevreyi kontrol ederken diğeri de 6 bin TL'lik alkol çaldı.