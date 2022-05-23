Maltepe'de alacak davası: İş ortağını öldürdü

Alacak meselesi sebebiyle kavga eden ikiliden biri, çıkardığı silahıyla ortağını başından vurdu. Yaralı olay yerinde can verirken saldırgan, polisi arayıp teslim oldu.

Maltepe'de iki iş ortağı arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Alacak verecek meselesi yüzünden gerginlik yaşayan ortaklar Serdar Kaya (52) ve Gökmen Karakaya (42) bir kafede buluştu.

İkili arasında nabızların yükselmesi sonucu ruhsatsız silahını çıkaran Karakaya, Serdar Kaya'yı başından vurdu.

Polisi arayıp 'teslim olmak istiyorum' dedi

İHA'nın aktarımına göre yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi.

Yaralı olay yerinde hayatını kaybetti

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde Serdar Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökmen Karakaya gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Serdar Kaya’nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

"Birkaç ay öncesinde ortak oldular"

Mahalle sakini Erdem Korurlar, “Bunlar ortak oldular birkaç ay öncesinde. Anlaşamamaya başlamışlar. Sabah yine tartışmışlar tartışma sonucunda vurduğunu söylüyorlar. Ben görmedim tabii olay 11.30 sıralarında olmuş. Gökmen tanıdığımız biri, iyi de bir insandı. Ortağını pek tanımıyorum olayın nasıl olduğuna dair bilgim yok. Sadece ölenin ceset torbası ile çıkarılışı gördüm.“ dedi.