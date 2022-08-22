Maltepe'de alkollü şahıs esnafa tabure fırlatınca dayağı yedi

Maltepe'de alkollü şahıs esnafa tabure fırlatınca dayağı yedi

Bedava alışveriş yapmak isteyen alkollü şahıs, tekel bayiindeki Sinan Şengül'e küfürler edip tabure fırlattı. Çıkan kavga, karakolda sonlandı.

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi’nde, geçtiğimiz ay akşam saatlerinde, tekel bayine gelen alkollü bir şahıs, esnaf Sinan Şengül’den para vermeden alkol almak isteyince olay çıktı.

İstediği alkolü alamayan şahıs esnafı tehdit edip taşkınlık yapmaya başladı. Market önündeki varili tekme atarak yere düşürdü, eline geçirdiği tabureyi Şengül’e fırlattı.

Şengül sakinliğini korurken, bir vatandaş ise saldırgan şahsı arkasından sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Esnaf, alkollü şahsı dövmeye başladı

İHA’nın haberine göre; vatandaşın elinden kurtulan şahıs, Şengül’ün üzerine yürümeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan Şengül, tek yumrukla yere serdiği şahsı tekme ve yumruklarla dövmeye başladı.

Kavga vatandaşların araya girmesi ile sona erdi.

Devriye gezen polis ekiplerinin de müdahale ettiği olayda, alkollü şahıs Şengül’e ağır küfürler etti.

Maltepe'de alkollü şahıs esnafa tabure fırlatınca dayağı yedi VİDEO



Serbest bırakıldılar

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada polis ekipleri, tarafları güçlükle etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Polis otosuna alınan iki şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

Emniyette birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

‘Bıçaklandım’ yalanını kamera görüntüleri bozdu

Öte yandan saldırgan şahsın, esnafın yumruğuyla yere düştüğü esnada başını, olayın başında tekmelediği varilin üstünden düşen cam bardağa çarparak yaralandığı öğrenildi. Şahsın hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği esnada esnaf Şengül’ün kendisini bıçakladığını söylediği ancak güvenlik kamera görüntüleri sayesinde bıçaklanmadığının ortaya çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.