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    Maltepe'de alkollü sürücü 4 araca çarptı

    Kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, park halindeki 4 araca çarptı. Kaza sonrası taraflar arasındaki kavgayı polis güçlükle engelledi.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 09:02
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    Maltepe'de alkollü sürücü 4 araca çarptı

    İstanbul’un Maltepe ilçesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde dün akşam saat 22.15 sıralarında Gökmen Erata idaresindeki 34 DSN 270 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 4 araca çarptı.

    Kaza sonrası sürücü ile diğer araç sahipleri arasında tartışma çıktı.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Polis ekipleri, kavgayı yatıştırmak için büyük çaba sarf etti.

    ALKOLLÜ ÇIKTI

    Sürücü, yapılan alkol muayenesi sonucu 1.21 promil alkollü çıktı.

    Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Maltepe de alkollü sürücü 4 araca çarptı #1

    POLİS SORUŞTURUYOR

    Öte yandan, kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi Bostancı istikameti bir süre trafiğe kapandı.

    Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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