Hasta almaya giden ambulansın önünde zikzaklar çizerek geçişine engel olan otomobil sürücüsü anbean kayda alındı.

Maltepe'den Pendik istikametine hasta almaya giden ambulansa, 34 DGS 012 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi.

Otomobil sürücüsü, şerit değiştiren ambulansın sürekli önüne geçerek yol vermedi.

Ambulansa geçiş vermedi

Yolda ilerlemek için şerit değiştiren ambulansın önünü sürekli keserek yolunu tıkayan sürücünün yaptıkları şaşkına çevirdi.



Otomobil sürücüsünün yolda ambulansın önünü kapayarak zikzaklar çizdiği o anlar, sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşte o anlar...

Maltepe'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada VİDEO



