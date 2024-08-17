Maltepe'de aracın önünü kesip camını kırdılar Maltepe’de emniyet şeridinden gelen şahıslar, geçemedikleri araca sinirlenip önünü kestiler, sonrasında da camını kırdılar.

Haber Merkezi

Trafik magandaları sürücülerin canını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Yeni bir görüntü ise İstanbul Maltepe'den geldi.

Maltepe’de emniyet şeridinden gelen şahıslar, geçemedikleri araca sinirlendi, önce aracın önünü kesen şehir eşkıyaları, sonrasında da aracın camını kırdılar.

SÜRÜCÜ O ANLARI KAYDETTİ

Hem araç içindeki vatandaşı hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan magandaların gözü dönmüş halleri saldırıya uğrayan sürücü tarafından kayda alındı.