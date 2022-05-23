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    Maltepe'de aracına çarpan sürücünün peşine düştü

    Makas atıp, kendisine çarpan sürücüyü cipiyle kovalayan diğer sürücü, sokakta yakaladığı kişinin yakasına yapıştı.
    • 23.05.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:22
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    Maltepe'de aracına çarpan sürücünün peşine düştü

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Dragos Piri Reis Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde makas attığı öne sürülen otomobil sürücüsü, cipe çarptı.

    Çarptıktan sonra kaçmaya çalışan arabanın peşine düşen cip sürücüsü, saptıkları çıkmaz sokakta otomobilin önünü kesti.

    Sürücüyü sıkıştırıp, yakasına yapıştı

    DHA''nın haberine göre; iki sürücü de araçlarından indi ardından cipin sürücüsü, diğer sürücünün yakasına yapıştı.

    O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Maltepe'de aracına çarpan sürücünün peşine düştü VİDEO

    Maltepe de aracına çarpan sürücünün peşine düştü #1

    Maltepe de aracına çarpan sürücünün peşine düştü #2

    Maltepe de aracına çarpan sürücünün peşine düştü #3

    Maltepe de aracına çarpan sürücünün peşine düştü #4


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