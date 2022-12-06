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    Maltepe’de asker eğlencesinde pompalıyla havaya ateş açıldı

    Asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapıldığı esnada, gruptakilerden birisi tarafından pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 06.12.2022 - 18:16
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    Maltepe’de asker eğlencesinde pompalıyla havaya ateş açıldı

    İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafik akışını engelledi.

    Trafikte tehlikeli hareketler yapmanın yanı sıra gençlerden biri ise elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açarak tehlike saçtı.

    3 kişi yakalandı

    İhbar üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olaya karışan Y.Ş. (27), A.Y. (19) ve F. Ç. (19) isimli şahısları tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

    18 bin 250 TL ceza kesildi

    Öte yandan, şahıslara trafiği tehlikeye sokmaktan 9 bin 125, drift atmaktan ise 9 bin 125 TL, toplamda 18 bin 250 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

    Maltepe’de asker eğlencesinde pompalıyla havaya ateş açıldı #1

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; bir gencin asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde; gençlerden birinin seyir halinde olan konvoyda cama çıkarak elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtığı, diğer gençlerin ise "atma atma" dediği görüldü.

    Maltepe’de asker eğlencesinde pompalıyla havaya ateş açıldı #2

    Maltepe’de asker eğlencesinde pompalıyla havaya ateş açıldı #3

    Maltepe’de asker eğlencesinde pompalıyla havaya ateş açıldı #4


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