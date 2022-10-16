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    Maltepe'de bakıcılık yapan genç kadın çekiçle öldürüldü

    Annesinin bakıcılığını yapan Nursel Bircan'ı çocuğunun yanında çekiçle öldüren saldırgan gözaltına alındı.
    • 16.10.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 18:06
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    Maltepe'de bakıcılık yapan genç kadın çekiçle öldürüldü

    Kadın cinayetinin yeni adresi İstanbul...

    Maltepe'de 80 yaşındaki Demans hastası kadının bakıcılığını yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan, acımasızca öldürüldü.

    Yaşlı kadının oğlu  Kamil Hakan Karabulut, sabah saatlerinde annesinin evine geldi.

    Çocuğunun yanında çekiçle saldırdı

    Burada bakısı Bircan ile aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tansiyonun yükselmesiyle Karabulut, Nursel Bircan’nın çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle defalarca vurdu.

    Maltepe de bakıcılık yapan genç kadın çekiçle öldürüldü #1

    Hayatını kaybetti

    Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Maltepe'de bakıcılık yapan genç kadın çekiçle öldürüldü VİDEO

    Maltepe de bakıcılık yapan genç kadın çekiçle öldürüldü #2

    Gözaltına alındı

    Kamil Hakan Karabulut ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Öte yandan evde yapılan incelemelerin ardından Nursel Bircan’ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; şüpheli Karabulut, Maltepe Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

    Maltepe de bakıcılık yapan genç kadın çekiçle öldürüldü #3

    "Adamı kelepçeleyip götürdüler"

    Site sakini Öznur Türkan, "Sabah 11.30 gibi sese uyandık. 'Kes artık yeter' gibi bir konuşma duydum. Sonra bir anda sesi kesildi kadının. Ama adamın ona vurduğu darbelerin sesi geliyordu. 10-15 dakika sonra polis geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler. Hiç tanımıyordum kendilerini. Görmedim daha önce. Yaşlı bir teyzenin bakıcısıymış. Yanında da 8 yaşındaki bir çocuğu varmış. Biz bina sakinleri olarak bağırışmayı duyunca cama çıktık. Sonra bir anda sesi kesildi. Kesin öldürdü zaten dedik." dedi.

    Maltepe de bakıcılık yapan genç kadın çekiçle öldürüldü #4

    Maltepe de bakıcılık yapan genç kadın çekiçle öldürüldü #5

    Maltepe de bakıcılık yapan genç kadın çekiçle öldürüldü #6

    Maltepe de bakıcılık yapan genç kadın çekiçle öldürüldü #7


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