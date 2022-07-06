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    Maltepe'de, banyodaki kadını gözetleyen şahsın, 7 yıl hapsi istendi

    Evinde duş alan kadını pencereden dikizlerken kadının kocası tarafından yakalanan Muhammed Ç.'nin, 7 yıla kadar hapsi istendi.
    • 06.07.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 13:52
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    Maltepe'de, banyodaki kadını gözetleyen şahsın, 7 yıl hapsi istendi

    İstanbul’un Maltepe ilçesinde, Muhammed Ç. (22) isimli bir şahıs, evinde banyo yapan bir kadını dikizlerken yakalandı.

    Kadının eşi Ramazan K.’nin fark etmesi üzerine camın önünde çömelmiş bir şekilde yakalanan şahıs, polise teslim edildi.

    Tutuklanan şahıs hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

    Camdaki sinekliği yırttı

    DHA’nın haberine göre; şikayetçi Kezban K.'nin Maltepe'de ikamet ettiği ve 7 Haziran günü sabah saatlerinde duş aldığı sırada şüpheli Muhammed Ç.'nin camdaki sinekliği yırtarak onu izlediği anlatıldı.

    Maltepe'de, banyodaki kadını gözetleyen şahsın, 7 yıl hapsi istendi VİDEO

    Camdan bakarken, kadının kocasına yakalandı

    Kezban K.'nin şüpheliyi fark ederek eşi Ramazan K.'ye haber verdiği belirtilen iddianamede, Ramazan K.'nin dışarı çıktığı, şüpheliyi çömelmiş bir şekilde camdan içeriye baktığını gördüğü ifade edildi.

    Ramazan K.'nin 'Sen kimsin' diye seslenmesi üzerine şüphelinin kaçmaya başladığı ve bir süre sonra Ramazan K.'nin şüpheliyi kovalayarak yakaladığı belirtildi.

    “Bir an kendimi kaybettim”

    Muhammed Ç.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin olay tarihinde işe gitmek için evden çıktığı, bahse konu binanın önünden geçerken birden su sesi duyduğu, sesin daireden geldiğini anlayınca pencerenin dibine yaklaşarak 'bir an kendini kaybederek' eğildiğini ve banyo penceresinden içeri baktığını söylediği hatırlatıldı.

    Şüphelinin olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdüğü de kaydedildi.

    Cinsel tatmin maksadına yönelik eylem

    İddianamede Muhammed Ç.'nin mağdurun fiziksel mahrumiyetine müdahale ettiği, mağdurun onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda onun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden, cinsel arzu ve isteklerinin tatmin maksadına yönelik eylemde bulunduğu vurgulandı.

    Maltepe de, banyodaki kadını gözetleyen şahsın, 7 yıl hapsi istendi #1

    7 yıla kadar hapis istemi

    İddianamede şüpheli Muhammed Ç.'nin özel hayatın gizliliğini ihlal etme, cinsel taciz, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplamda 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

    Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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