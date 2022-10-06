- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Maltepe'de beyaz eşya dükkanına giren hırsız, kırdığı kapıdan düştü
Maltepe'de beyaz eşya dükkanına giren hırsız, kırdığı kapıdan düştü
- 06.10.2022 - 11:11
- Güncelleme : 06.10.2022 - 11:51
İstanbul'un Maltepe ilçesinde pazar akşamı elektronik eşya dükkanına giren hırsız, geriye şoke manzaralar bıraktı.
Fındıklı Mahallesi'nde bulunan elektronik eşya satılan bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı fark edildi.
İş yeri sahibinin durumu polis ekiplerine bildirmesiyle konuyla ilgili incelemeler başlatıldı. Araştırmalar kapsamında ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.
Açmaya çalıştığı kapıdan düştü
Yapılan çalışmalarda, şüphelinin önce iş yerinin kapısını zorladığı, bu sırada kırılan camdan içeriye düştüğü görüldü.
Şüphelinin, düşerek girdiği iş yerinden 3 tablet ve 1 cep telefonu çalıp kaçtığı tespit edildi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
DHA'nın haberine göre, kimliği belirlenen H.H.B. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.