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    Maltepe'de bir adam kız arkadaşının abisine ateş etti

    Kız arkadaşının ağabeyine pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaralanan şüpheli kaçarken ağabey ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • 02.12.2022 - 09:26
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    Maltepe'de bir adam kız arkadaşının abisine ateş etti

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde, dün saat 21.00 Abdulkadir K. dehşet saçtı.

    Abdulkadir K., husumetli olduğu kız arkadaşının ağabeyi Ömür D.'yi akşam saatlerinde otomobiliyle takip etti.

    Abdülkadir K. yolda yürüyen Ömür D.'ye, pompalı tüfekle ateş etti.

    Yaralı kanlar içerisinde kaldı

    Ömür D., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Maltepe de bir adam kız arkadaşının abisine ateş etti #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Ağır yaralanan ağabey ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    "Biz havaya ateş ediyor herhalde dedik"

    DHA'nın haberine göre, görgü tanığı Ayhan Toraman, "Beyaz bir araba geldi. Arkadaş kaldırımda yürüyordu. O arada 3 tane sıktı. Biz havaya ateş ediyor herhalde dedik. Sonra araba U dönüşü yapıp aşağı kaçınca çocuğu kaldırımda gördük.

    Buradan koştuk müdahale ettik. Sonradan öğrendik mahallenin gençlerinden, aralarında bir husumet olmuş. Ondan dolayı çocuğu vurmuşlar. Durumu gördüğüm kadarıyla ağırdı. Müdahale ettik tampon yaptık. Bekledik ambulans geldi götürdü." dedi.

    Maltepe de bir adam kız arkadaşının abisine ateş etti #2

    Maltepe de bir adam kız arkadaşının abisine ateş etti #3

     


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