Maltepe’de bir anne komşusu ile kaçtı, çocukları ortada kaldı

3 çocuk annesi, eşini ve çocuklarını bırakıp komşusu ile Kütahya’ya kaçtı. 3 çocuğuyla otele sığınan baba ise sıcak bir yuvalarının olmasını istiyor.

İstanbul Maltepe’de yaşayan 3 çocuk annesi Z. A. komşusu ile Kütahya’ya kaçtı.

Giderken yanına 6 ve 8 yaşındaki 2 küçük çocuğunu da alan anne, bir süre sonra çocukları istemediğini, yuvaya ya da sokağa atacağını söyleyerek baba Şaban A. ile iletişime geçti.

Çocuklarının sokağa atılacağından korkan baba Kütahya’ya gidip çocuklarını aldı.

KIZI ÖLMEK İSTEDİ

Annesinin kaçmasına dayanamayan 15 yaşındaki D. A. parfüm şişesini kırıp sol bileğini kesti.

2 gün yoğun bakımda kalan kıza ve ailesine, Maltepe Kaymakamı Sosyal Yardımlaşma Vakfı sahip çıktı.

Aile, kaldıkları evde su, elektrik ve gazın kesik olması nedeniyle Kartal’da bir otele yerleştirildi.

İŞİNDEN AYRILDI

Kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan baba Şaban A. çocuklarını yalnız bırakmamak için işinden ayrıldı.

Sıcak bir yuva isteyen baba evlatlarından ayrılmak istemiyor.

“EVLATLARIMIN YURDA VERİLMESİNİ İSTEMİYORUM”

Çocuklarının, Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmesini istemeyen ve tek isteğinin sıcak bir yuva olduğunu söyleyen baba Şaban A., “Bundan yaklaşık 6 ay önce müstakil bir evde oturuyorduk. Eşim, ev sahibi ile kavga ettiği için başka bir yere taşındık. Eşim, 2 çocuğumu alıp komşumuz ile kaçtı. Sonra beni arayıp çocukları almamı, eğer almazsam sokağa atacağını söyledi. 8 yaşındaki kızım anlattı orada şiddet gördüğünü.

Çocuklarıma sahip çıkmaya çalışıyorum. Gözüm arkada kaldığı için işe de gidemiyorum. Eski oturduğum yer soğuktu, elektrik ve su kesikti. Bir baba olarak evlatlarımın yurda verilmesini istemiyorum. Çocuklarımın okula gitmesini, kanatlarımın altında olmalarını istiyorum. Hayırseverlerden sıcak bir yuva istiyorum." şeklinde konuştu.

“YAVRULARIMIZ, BABALARINDAN AYRILMASIN”

Maltepe Kaymakamı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Bülent Gürpınar, “Bu ailemizin sıkıntılı haberini aldık. Anneleri 3 yavrusunu terk etmiş. 15 yaşındaki kızımız intihara kalkışmış. Kendisi 3 gün yoğun bakımda yattı. Maltepe Kaymakamı Sayın Bahri Tiryaki’nin bizleri görevlendirmesi sonucunda ailemize ulaştık. Ailemizi otele getirdik, şimdilik sıcak yuvaları olsun diye. Çünkü kaldıkları evde elektrik, su, doğalgaz hiçbir şey yoktu.

Babaları çocuklara bakamayacağını söyledi. Sosyal Politikalar Bakanlığımızın Maltepe’deki müdürlüğü ile diyaloğa girdik ve onlar da incelemelerde bulundu. Şu anda prosedürler uygulanıyor. Yaklaşık bir hafta içinde çocuklarımızı Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştireceğiz. Ama biz istiyoruz ki bu yavrularımız, babalarından ayrılmasın. Sizlerin aracılığıyla ile belki bir iş adamı çıkıp bu ailemize bir sıcak ev, sıcak aş verir.” dedi.