Maltepe'de bir kişi eski sevgilisinin babasını ve kardeşini öldürdü İstanbul Maltepe'de eski sevgilisinin babasının evine giden 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik, eski sevgilisinin babasına ve kardeşine kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan baba-oğul hayatını kaybetti.

DHA

İstanbul'da yaşanılan akılalmaz olayda, kan aktı..

Dün saat 23.00 sıralarında Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik ile Tuğba Demirbaş bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı.

Yaklaşık bir hafta önce ise Tuğba Demirbaş’ın şikayeti üzerine Hüseyin Dirlik’e uzaklaştırma kararı verildi.

Ailesinin evini bastı

Dün akşam Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş’ın ailesinin Maltepe'de yaşadığı eve geldi. Mutfak kapısından içeri giren Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı.

Kardeşiyle babasına ateş etti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dirlik, üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan olay yerinden kaçtı, baba-oğul hayatını kaybetti

Baba ve oğlunu vuran Hüseyin Dirlik, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Baba-oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Seyrantepe'de yakalandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Dirlik, Seyrantepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Dirlik’in verdiği ifadesinde, Tuğba Demirbaş ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Bir aile yakını ise, “Aralarında sorunlar varmış. Evde katliam yapmış. Başsağlığı dilemek için geldim. Baba ve oğlunu vurmuş. İkisi de yaşamını yitirdi." dedi.