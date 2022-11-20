Maltepe'de bir şahıs çocuğuna ve kendine bıçak dayadı

Maltepe'de bir şahıs çocuğuna ve kendine bıçak dayadı

Sokak ortasında eline aldığı bıçakla hem kendine hem çocuğuna bıçak dayayan şahsı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Saldırgan vatandaşlara da bıçak çekince olaya polis müdahale etti.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, bunalımda olan ve ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs, yanına aldığı bıçakla sokak ortasında hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye kalkıştı.

O anlara tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, henüz kimliği belirlenemeyen şahsı sakinleştirmeye çalıştığında ise bıçakla onları tehdit ederek uzaklaştırdı.

Olay yerine polis ekipleri geldi

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kısa süre içerisinde şahsı ikna etti.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar yaşanan durum karşısında büyük panik yaşadı.

İHA'nın haberine göre, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de bir şahıs çocuğuna ve kendine bıçak dayadı ViDEO









