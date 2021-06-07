Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş halde bulunan Şahigül Buluş'un, kız kardeşi konuştu.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Başıbüyük Barajı yakınında, cumartesi günü bir kadın cesedi bulundu.

Baraja balık tutmaya gelenler, yarı çıplak halde, hareketsiz yatan kadın cesedini görünce, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerin sonucunda, 37 yaşındaki Şahigül Buluş'un boğazı kesilmiş bir halde öldürüldüğünü belirledi.

Buluş'un yakınları, cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Maltepe'de boğazı kesilen kadının kardeşi: Zorla uyuşturucu sattırmak istediler VİDEO

"BACIMIN ÖLÜSÜNÜ BULDUM"

Üç gündür ablası Şahigül Buluş'u aradığını belirten Arzu Buluş, Adli Tıp Kurumu önünde ağıtlar yakarak, "Kestiler ağabey, çıkmadığım, başvurmadığım yer kalmadı. Bacımın ölüsünü ben buldum.

Üç tane bebeği var. Boğazını kesmişler, suya atmışlar.

Evde oturamadım 5 dakika çünkü ben biliyordum, bacımı zorla götürdüler. Erkek gibi kadındı." ifadelerini kullandı.

Arzu Buluş, öldürenlerin ablasını zorla kaçırdığını yineleyerek, "Zorla uyuşturucu sattırmak istediler, kabul etmeyince sırrını biliyorlar diye evinin önünde bayıltarak alıp götürdüler. Evinde kan izleri buldum." diye konuştu.

"ÜÇ ÇOCUĞU VARDI"

Buluş, "Üç çocuğu var onun. Ben evimin yüzünü görmedim çünkü bulunsun diye. 'Kocaya kaçtı' dediler ama ben inanmadım.

Çünkü erkek gibiydi. 4-5 erkeği döverdi. Yüreğim yanıyor. 37 yaşında benim ablam gitti, şuram yanıyor." şeklinde konuştu.