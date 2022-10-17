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    Maltepe’de çekiçli cinayetin sebebi kıskançlık çıktı

    Annesine bakıcılık yapan kadını çocuğunun gözü önünde katleden cani adliyeye sevk edilirken, cinayetin kıskançlıktan dolayı çıktığı öne sürüldü.
    • 17.10.2022 - 17:02
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    Maltepe’de çekiçli cinayetin sebebi kıskançlık çıktı

    İstanbul’un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan Kamil Hakan Karabulut (56), 84 yaşındaki demans hastası annesine bakıcılık yapan Nursel Bircan (39) ile dün saat 11.30 sıralarında tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle Kamil Hakan Karabulut, Nursel Bircan’ın çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurdu.

    Mahalle sakinleri polisi aradı

    Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nursel Bircan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Maltepe’de çekiçli cinayetin sebebi kıskançlık çıktı #1

    Kıskançlık sebep oldu

    Karabulut gözaltına alınırken, evde yapılan incelemelerin ardından Nursel Bircan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

    Şüphelinin olayı, Nursel Bircan ile arasında yaşanan kıskançlık krizi yüzünden gerçekleştirdiği öne sürüldü.

    Maltepe’de çekiçli cinayetin sebebi kıskançlık çıktı #2

    Cinayet aletleri çekiç ve meyve bıçağı

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen çekiç ve meyve bıçağına el koydu.

    Maltepe’de çekiçli cinayetin sebebi kıskançlık çıktı #3


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