Maltepe’de çocuğa taciz iddiası sonrası mağdur olan aile konuştu

Bir market sahibinin 15 yaşındaki oğlunun yaşı küçük çocukları taciz ettiği öne sürülürken taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken mağdurlar yaşadıklarını anlattı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir market sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

Tacize maruz kaldığı ifade edilen çocukların, durumu ailelerine anlatması üzerine aileler markete geldi.

Kavgada silahlar konuştu

Aileler ile market sahibi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Market sahipleri, gelen kişilere silahla ateş etti.

Yaralanan Nurullah Darıca ve Yücel Işıtan, marketten çıkarak bir mescidin girişine sığırken Muhammet Kirişçi ise aldığı satır darbeleri sonucu kolundan ve kaşından yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İstanbul Maltepe'de taciz iddiası üzerine aileler birbirine girdi: 2 yaralı

Taciz ettiği iddia edilen kişinin babası tarafından darbedilen ve bıçakla kolu ve parmağı kesilen Muhammet Kirişçi, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Silah çekip üç el ateş ettiler"

"Taciz şikayeti üzerine markete gittik. Ufacık çocuğumuza taciz vardı. Eşim aradı. Aşağıdaki market sahibinin çocuğu taciz etmiş oğlumu. Eşim bana söyledi. Bende çıkıp geldim. Markettekiler karşılık vermeye başladılar bize. Silah falan çektiler. İki, üç el ateş ettiler.

"Bıçakla kolumu ve parmağımı kesti"



İki arkadaşımı vurdular. Taciz eden çocuğun babası da beni darbetti. Kaşıma vurdu. Bıçakla kolumu ve parmağımı kesti. Her tarafımı kesti. Olay bundan ibaret. Ben bunlardan şikayetçiyim. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Benim oğlumla beraber tacize uğrayan toplam dört çocuk var.

"Markette gittiğimizde zaten direkt birbirimize girmeye başladık"



Mescitin içerisinde taciz etmeye çalışmışlar. Sağ olsun komşularımız yardımcı olmuş yakalamışlar. Hem dövmüşler hem de orayı dağıtmışlar. Sağ olsun, komşularımız olmasa bizim bu olaydan da haberimiz olmayacaktı. Allah razı olsun komşularımızdan. Markette gittiğimizde zaten direkt birbirimize girmeye başladık.

"Bana satırla saldırdılar"



Arabadan aşağıya indiğimiz gibi diğer iki arkadaşımın direkt ayağına sıktılar. Onlar bir yerde yatıyordu. Bende bir yerde sağa sola koşturuyordum işte. Hiçbirini yakalayamadık. Kaçtılar gittiler. Bana satırla saldırdılar. Çocuğun babası satırla saldırdı. Biz de yapamadık hiçbir şey böyle kaldık."

Çocuğu tacize uğrayan ve eşi darp edilen anne Kübra Kirişçi ise şu sözleri söyledi:

"Çocuklar korkudan ailelerine söyleyemiyor"

"Benim çocuğum tacize uğradı. Salı günü evimin karşısındaki mescitte, yan tarafındaki bakkalın çocuğu tarafından tacize uğruyor. Benim çocuğum ve mahallemizden üç çocuk daha var tacize uğrayan. Çocuklar korkudan ailelerine söyleyemiyor. Tehdit ediliyor çocuklarımız.

"Hala üste çıkmaya çalışıyorlar"



İşte ‘Ailenize söylerseniz benim bıçağım var. Ailenizi ve sizi bıçaklarım.’ Bu şekilde tehdit edilip çocuklarımız susturuluyor. En son artık çocuklar dayanamıyor birden fazla kez olduğu için artık diğer çocuklar annesine söylüyor. Komşumuz da bana gelip olayı anlatıyor.

Ben de öfkeyle eşimi aradım. Olayı anlattım. Eşim market sahibiyle konuşmaya geldiği an silahlı saldırıya uğradı. Eşim ve iki arkadaşı yaralanıyor. Toplamda üç kişi yaralandı. İkisi silahla vurularak yaralandı. Eşime satır gibi bir şeyle saldırıyor. Hala üste çıkmaya çalışıyorlar.

"İlk başta çocuğum konuşamadı, korktu ve ağladı"



Benim çocuğum dahil dört çocuk tacize uğrayan. Çok ciddi bir şekilde istismara uğramış çocuklar. Anlatırken bile korkarak anlatıyor. Hala bir şey olacakmış gibi benim çocuğum ağlıyor. İlk başta çocuğum konuşamadı.

Korktu, ağladı. Biz üsteleyince açıkça konuşmaya başladı. Yine de korktuğu için çok konuşmadı. Tehdit etmiş. Diğer çocuklara para teklif ediyormuş. ‘Size 100 Lira veriyorum kimseye söylemeyin’ gibi şeyler söylüyormuş." dedi.

Sokakta güvenlik önemi alındı

Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Mahalle sakinleri tarafından markete ve market sahiplerine yönelik olabilecek saldırı ihtimali için sokak üzerinde Çevik Kuvvet önlemi alındı.

DHA'nın haberine göre; sokak, her iki tarafından da olay yeri şeridi ile kapatılarak Çevik Kuvvet ekipleri tarafından korumaya alındı.