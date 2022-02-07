Cemile Toraman ile tartışıp, ardından ikiz çocuklarını odaya kilitleyip eşini silahla yaralayan Özal Toraman, intihar girişiminde bulundu.

İstanbul Maltepe’de Özal ve Cemile Toraman çifti ikiz kız çocuklarıyla 7 katlı bir binanın dördüncü katında yaşıyor.

Tersanede çalışan 38 yaşındaki Özal Toraman, özel bir hastanede ebe olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu Cemile Toraman ile tartıştı.

ÇOCUKLARINI ODAYA KİLİTLEYİP, EŞİNİ SİLAHLA VURDU

Özal Toraman, önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi daha sonra eşine silahla ateş etti. Cemile Toraman yaralanırken Özal Toraman aynı silahla intihara kalkıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı çift, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Haberi duyan yakınları çiftin evine koştu. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, ekipler Özal Toraman’ın yakınlarını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Maltepe'de çocuklarını odaya kilitleyip eşini silahla yaraladı VİDEO



"HİÇBİR GÜN TARTIŞMA YAŞAMADILAR"

Bina sakini Döndü Işık, "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şoke ettiler şu anda. İkisi de yaşıyorlardı iyilerdi. İnşallah iyi olurlar tek temennimiz o. İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Titriyorlardı çocukları aldığımızda." dedi.

































