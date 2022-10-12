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    Maltepe’de, dakikalarca takip ettiği lise öğrencisini taciz etti

    Okula giden 16 yaşındaki M.C.’yi takip ettikten sonra ağaçlık alana götürerek taciz eden şahıs, genç kızın çığlıkları üzerine olay yerinden kaçtı.
    • 12.10.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:05
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    Maltepe’de, dakikalarca takip ettiği lise öğrencisini taciz etti

    İstanbul’un Maltepe ilçesinde saat 09.00 sıralarında, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, evinden çıkarak okuluna doğru giden 16 yaşındaki M.C. isimli lise öğrencisini bir süre arkasından takip ettikten sonra, çevrede kimse olmadığı esnada arkadan sarılarak fiziki tacizde bulundu.

    Ağaçlık alana götürülen M.C.’nin çığlıkları üzerine şüpheli şahıs, olay yerinden kaçtı.

    Kaçma anları güvenlik kamerasında

    Taciz şüphelisinin kaçarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yeri inceleme ekipleri, taciz olayının yaşandığı ağaçlık alanda incelemelerde bulundu.

    “Biz buradan geçmeye korkuyoruz”

    Yaşanan olayı gören mahalle sakini Rengin Atalay, "Burada daha önce de bu olay yaşanmıştı. O kadar çok sık yaşanmaya başladı ki biz buradan geçmeye korkuyoruz. Taciz şüphelisi, genç kıza saldırıyı gerçekleştirmiş. Genç kızımızı gördüm. Kızcağız korku içerisindeydi. Tacizci, genç kızı taciz ettikten sonra da koşarak uzaklaşıyor." dedi.

    Maltepe’de, dakikalarca takip ettiği lise öğrencisini taciz etti ViDEO

    Maltepe’de, dakikalarca takip ettiği lise öğrencisini taciz etti #1

    Maltepe’de, dakikalarca takip ettiği lise öğrencisini taciz etti #2

    Maltepe’de, dakikalarca takip ettiği lise öğrencisini taciz etti #3

    Maltepe’de, dakikalarca takip ettiği lise öğrencisini taciz etti #4


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