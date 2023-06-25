Maltepe'de düğün konvoyu ambulansa yol vermedi: O anlar kamerada D-100 Karayolu’nda ilerleyen düğün konvoyundakiler, aynı yönde seyreden ambulansa yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

Trafik magandaları yollarda vatandaşın canını hiçe sayma devam ediyor.

Sürücülerin seyir halinde yaptığı hatalar yüzünden onlarca vatandaş canından olurken, yardıma giden sağlık ekiplerine engel olan sürücüler de kameralara yansıyor.

Sağlık ekiplerinin yollarını kesen sürücülere bir yenisi daha eklendi.

Trafik magandaları vatandaşın canıyla oynuyor

Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde sirenlerini çalarak ikinci şeritte giden ambulans, üç şeritte ilerleyen düğün konvoyu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ambulansa yol vermediler

Yolda ilerleyemeyince sol şeride geçen ambulansa bu kez de konvoyda yer alan başka bir araç yol vermedi.

O anlar kayıt altına alındı

Konvoydaki araçların ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.