DHA
Trafik magandaları yollarda vatandaşın canını hiçe sayma devam ediyor.
Sürücülerin seyir halinde yaptığı hatalar yüzünden onlarca vatandaş canından olurken, yardıma giden sağlık ekiplerine engel olan sürücüler de kameralara yansıyor.
Sağlık ekiplerinin yollarını kesen sürücülere bir yenisi daha eklendi.
Trafik magandaları vatandaşın canıyla oynuyor
Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde sirenlerini çalarak ikinci şeritte giden ambulans, üç şeritte ilerleyen düğün konvoyu nedeniyle zor anlar yaşadı.
Ambulansa yol vermediler
Yolda ilerleyemeyince sol şeride geçen ambulansa bu kez de konvoyda yer alan başka bir araç yol vermedi.
O anlar kayıt altına alındı
Konvoydaki araçların ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.