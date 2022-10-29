Maltepe’de düğünde husumetli iki aile birbirine girdi

İstanbul Maltepe'de sokak içerisinde yapılan düğüne katılan akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Dün akşam saat 18.30 sıralarında Maltepe’de, sokak içerisinde yapılan düğüne katılan ve aralarında husumet olan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı.

1'i ağır 5 kişi yaralandı

Taraflardan biri yanında taşıdığı silahı çıkararak karşı tarafa 16 el ateş açtı. Karşı taraf ise bıçak ve taşlarla saldırdı. Olayda kardeş oldukları öğrenilen A. B., O. B., ve B. B. yaralanırken karşı aileden ise E. Ç. ve henüz kimliği belirlenmeyen 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası hızla adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Çıkan kavgada yaralanan B. B.’ nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane önünde de arbede çıktı

İHA'nın aktardığına göre; yaralıların hastaneye kaldırıldığını öğrenen yakınları, hastane önünde karşı karşıya geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar arasında yer yer çıkan arbedeyi polis ekipleri önledi.

"Yaklaşık 20 el ateş açıldı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Turan Kantar, “Kendi düğünleri vardı. Dışarıdan bir grubun geldiği söyleniyor. Önce kuru sıkı silah sıkıldı. Ardından pompalı tüfekle ateş açtılar. Yaklaşık 20 el ateş açıldı. Birbirine taş ve sopalarla saldırdılar. Sanırım 5 yaralı vardı. Polis ekipleri geldi. Burada önlem aldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı” dedi.