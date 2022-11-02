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    Maltepe'de dükkanının yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle dükkanda başlayan yangın, maddi hasara neden oldu. Bina sakinleri tahliye edilirken dükkan sahibi kadın alevleri gözyaşları içinde izledi.
    • 02.11.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 14:27
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    Maltepe'de dükkanının yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu

    İstanbul'un Maltepe ilçesindeki araç filtrelerinin depolandığı bir iş yeri alevlere teslim oldu.

    Öğle saatlerinde yaşanan yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

    Yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Vatandaşlar binadan tahliye edildi

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.

    Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan bina sakinleri ise tahliye edildi.

    Maltepe'de dükkanının yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu ViDEO

    Maltepe de dükkanının yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu #1

    Maddi hasar oluştu

    Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

    İşletme sahibi gözyaşlarına boğuldu

    Alevler yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.

    İHA'nın aktarımına göre; yanan iş yerine gelen işletme sahibi gözyaşlarına boğuldu.

    Maltepe de dükkanının yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu #2

    "Doğalgazlarımızı kapattık"

    Mahalle sakini Sinan İhsan, "Evdeydik kapının zillerine basıldı. Binamızın altında bir depo vardı. Yangın çıkmış. Dükkan sahipleri de burada yoktu. Tedbirli bir şekilde bina sakinleri aşağıya indirildi. Doğalgazlarımızı kapattık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok şükür yangını söndürdüler." dedi.

    Maltepe de dükkanının yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu #3

    Maltepe de dükkanının yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu #4


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