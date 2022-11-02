Henüz belirlenemeyen bir nedenle dükkanda başlayan yangın, maddi hasara neden oldu. Bina sakinleri tahliye edilirken dükkan sahibi kadın alevleri gözyaşları içinde izledi.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki araç filtrelerinin depolandığı bir iş yeri alevlere teslim oldu.

Öğle saatlerinde yaşanan yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar binadan tahliye edildi

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.

Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan bina sakinleri ise tahliye edildi.

Maltepe'de dükkanının yandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu ViDEO

Maddi hasar oluştu

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İşletme sahibi gözyaşlarına boğuldu

Alevler yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.

İHA'nın aktarımına göre; yanan iş yerine gelen işletme sahibi gözyaşlarına boğuldu.

"Doğalgazlarımızı kapattık"

Mahalle sakini Sinan İhsan, "Evdeydik kapının zillerine basıldı. Binamızın altında bir depo vardı. Yangın çıkmış. Dükkan sahipleri de burada yoktu. Tedbirli bir şekilde bina sakinleri aşağıya indirildi. Doğalgazlarımızı kapattık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok şükür yangını söndürdüler." dedi.