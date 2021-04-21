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    Maltepe'de feci motosiklet kazası kamerada

    Maltepe'de hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 10:06
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    Maltepe'de feci motosiklet kazası kamerada

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hafif ticari aracın sürücüsü sinyal vermeden manevra yaptı.

    Bu sırada, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü, motosikletten  düşerek metrelerce sürüklendi.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Maltepe'de feci motosiklet kazası kamerada VİDEO

    Maltepe de feci motosiklet kazası kamerada #1

    Maltepe de feci motosiklet kazası kamerada #2

    Maltepe de feci motosiklet kazası kamerada #3

    Maltepe de feci motosiklet kazası kamerada #4

    Maltepe de feci motosiklet kazası kamerada #5

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