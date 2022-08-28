Bir sitede grup halinde dolaşan köpekler, yolda yürüyen site sakini bir kadına saldırdı. Saldırı anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da başıboş köpek sorunu gün geçtik büyüyor…

Sokaklar ve çocuk parkları başta olmak üzere birçok ortak kullanım alanında gezen sokak köpekleri, çevreye tehlike saçıyor.

Maltepe’de bulunan 600 dairelik bir site içerisinde geçtiğimiz günlerde, grup halinde gezen sokak köpekleri kaldırımda yürüyen bir site sakini kadına saldırdı.

Saldırı anları kamerada

Kadın köpekleri savuşturarak büyük bir saldırıdan kurtuldu. Köpeklerin kadına saldırdığı anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Köpekler, hızla kaçıp bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşlar, akşam saatlerinden sokağa çıkamamaktan şikayetçi

İHA’nın haberine göre; vatandaşlar ise özellikle akşam saatlerinde sokağa çıkamadıklarını ve başıboş köpeklerin gruplar halinde gezerek saldırdıklarını belirterek konuya ilişkin çözüm getirilmesini istedi. Kısa süre öncesinde de benzer olayların yaşandığı öğrenildi.

Maltepe’de, grup halinde gezen köpekler kadına saldırdı ViDEO

“Gece saatlerinde tek bulduklarında saldırıyorlar”

Site sakinlerinden Ahmet Temel, “Ben birkaç kez şahit oldum. Garip bir şekilde köpekler 7-8’erlik gruplar oluşturmuşlar. Özellikle gece saatlerinde tek bulduklarında saldırıyorlar. Biz hayvanları seviyoruz ama bazıları zarar verebiliyor.” dedi.

“Burada bir köpek sorunu var”

Bir başka site sakini Mehmet Tafran ise, “Burada bir köpek sorunu var. En kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyor. Akşam saatlerinde grup olarak geziyorlar. Bu durumdan gerçekten rahatsızız.” diye konuştu.