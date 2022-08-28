Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
370.302
-0.85%
BTXN Coin
4.63
-4.14%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Maltepe’de, grup halinde gezen köpekler kadına saldırdı

    Bir sitede grup halinde dolaşan köpekler, yolda yürüyen site sakini bir kadına saldırdı. Saldırı anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 28.08.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe’de, grup halinde gezen köpekler kadına saldırdı

    İstanbul’da başıboş köpek sorunu gün geçtik büyüyor…

    Sokaklar ve çocuk parkları başta olmak üzere birçok ortak kullanım alanında gezen sokak köpekleri, çevreye tehlike saçıyor.

    Maltepe’de bulunan 600 dairelik bir site içerisinde geçtiğimiz günlerde, grup halinde gezen sokak köpekleri kaldırımda yürüyen bir site sakini kadına saldırdı.

    Saldırı anları kamerada

    Kadın köpekleri savuşturarak büyük bir saldırıdan kurtuldu. Köpeklerin kadına saldırdığı anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Köpekler, hızla kaçıp bölgeden uzaklaştı.

    Vatandaşlar, akşam saatlerinden sokağa çıkamamaktan şikayetçi

    İHA’nın haberine göre; vatandaşlar ise özellikle akşam saatlerinde sokağa çıkamadıklarını ve başıboş köpeklerin gruplar halinde gezerek saldırdıklarını belirterek konuya ilişkin çözüm getirilmesini istedi. Kısa süre öncesinde de benzer olayların yaşandığı öğrenildi.

    Maltepe’de, grup halinde gezen köpekler kadına saldırdı ViDEO

    “Gece saatlerinde tek bulduklarında saldırıyorlar”

    Site sakinlerinden Ahmet Temel, “Ben birkaç kez şahit oldum. Garip bir şekilde köpekler 7-8’erlik gruplar oluşturmuşlar. Özellikle gece saatlerinde tek bulduklarında saldırıyorlar. Biz hayvanları seviyoruz ama bazıları zarar verebiliyor.” dedi.

    “Burada bir köpek sorunu var”

    Bir başka site sakini Mehmet Tafran ise, “Burada bir köpek sorunu var. En kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyor. Akşam saatlerinde grup olarak geziyorlar. Bu durumdan gerçekten rahatsızız.” diye konuştu.

    Maltepe’de, grup halinde gezen köpekler kadına saldırdı #1

    Maltepe’de, grup halinde gezen köpekler kadına saldırdı #2

    Maltepe’de, grup halinde gezen köpekler kadına saldırdı #3


    İlginizi Çekebilir

    Aston Villa'dan Attila Szalai için son teklif
    Transfer dosyası

    Aston Villa'dan Attila Szalai için son teklif

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Güney Kore’de robotlar, garsonları işsiz bırakıyor
    Ekonomi

    Güney Kore’de robotlar, garsonları işsiz bırakıyor

    Görüş Bildir