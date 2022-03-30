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- Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi
Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi
- DHA
- 30.03.2022 - 12:37
- Güncelleme : 30.03.2022 - 12:52
İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi’nde, 26 Mart saat 02.00 sıralarında, Besim K.'ye ait park halindeki otomobili çalmaya çalıştığı iddia edilen Çetin Gül (29), alarmın çalması sonucu uyanan araç sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanmaya başladı.
Kalabalık tarafından yakalanan Gül, feci şekilde dövüldü.
Hastaneye kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OLAY ANLARI KAMERADA
Şüphelinin kovalanıp dövülme anlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.
Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi VİDEO
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Görüntülerden tespit edilen otomobilin sahibi Besim K.(49), Ceyda K.(19), Nuriye K.(40), Orhan K.(40), Cüneyt A.(26), Mesut Ç.(44), 17 yaşındaki S.K. ve M.E. (15) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 18 yaşından büyük 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.