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    Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi

    Gece saatlerinde Besim K.’ye ait park halindeki otomobili çalmaya yeltendiği iddia edilen Çetin Gül, araç sahibi ve beraberindekiler tarafından dövüldü. Gül, olay sonrasında yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 12:52
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    Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi

    İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi’nde, 26 Mart saat 02.00 sıralarında, Besim K.'ye ait park halindeki otomobili çalmaya çalıştığı iddia edilen Çetin Gül (29), alarmın çalması sonucu uyanan araç sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanmaya başladı.

    Kalabalık tarafından yakalanan Gül, feci şekilde dövüldü.

    Hastaneye kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi #1

    OLAY ANLARI KAMERADA

    Şüphelinin kovalanıp dövülme anlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

    Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi VİDEO

    6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Görüntülerden tespit edilen otomobilin sahibi Besim K.(49), Ceyda K.(19), Nuriye K.(40), Orhan K.(40), Cüneyt A.(26), Mesut Ç.(44), 17 yaşındaki S.K. ve M.E. (15) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 18 yaşından büyük 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi #2

    Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi #3

    Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi #4

    Maltepe’de hırsızlık şüphelisi linç edildi, hastanede yaşamını yitirdi #5


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