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    Maltepe'de İBB'nin atık yağ aracı yandı

    D-100 karayolunda ilerleyen atık yağ taşıma tankeri alevlere teslim oldu. Yaşanan olay nedeniyle trafik kilitlendi.
    • 05.12.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:54
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    Maltepe'de İBB'nin atık yağ aracı yandı

    Maltepe D-100 karayolunda dehşet anları yaşandı.

    Yol üzerinde seyir halinde bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan atık yağ taşıma tankerinin balatalarında yanma meydana geldi.

    Aracı terk etti

    Tankerin şoförü, aracı sağ şeride çekerek araçtan indi.

    İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

    Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

    Trafik kilitlendi

    D-100 karayolu üzerinde yangın nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

    Maltepe de İBB nin atık yağ aracı yandı #1

    Maltepe de İBB nin atık yağ aracı yandı #2

    Maltepe de İBB nin atık yağ aracı yandı #3


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