Maltepe'de İBB’nin uzayan çalışmaları nedeniyle tartışma çıktı Bir kadın, cadde üzerinde çalışma yapan İBB personeli ile tartıştı. Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

CHP yönetimine geçtiğinden bu yana İstanbul’da belediyenin çalışmaları bir türlü tam anlamıyla rayına oturmadı.

Ne ulaşım sorununa çözüm bulunabildi ne de o ulaşımı sağlayan araçlar yeterli oldu.

Metrobüsü de yolda kaldı, İETT otobüsü de.

Bir de asla bitmeyen taksicilerin olayları var.

İBB'nin bitmeyen çalışmaları...

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, İBB’nin uzayıp giden, zamanında teslim edilemeyen çalışmaları bulunuyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü, Maltepe’de yol üzerinde çalışma yürüten İBB personeli ile bir kadın arasında tartışma çıktı.

Kavga çıktı

Kadın çalışmaların neden bitmediğini sordu, büyüyen sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.