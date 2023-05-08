Maltepe'de ilerleyen otomobil küle döndü
DHA

Fındıklı Mahallesi Hacıoğlu Caddesi üzerinde, saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 PC 4335 plakalı otomobil, caddede seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Otomobili terk etti

Otomobili durduran sürücü, dışarıya çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin ön kısmını sararken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç küle döndü

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında kullanılamaz hale geldi. Aracın alevler içinde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Maltepe’de seyir halindeki otomobilde yangın #1
Maltepe’de seyir halindeki otomobilde yangın #2
Maltepe’de seyir halindeki otomobilde yangın #3
Maltepe’de seyir halindeki otomobilde yangın #4
Maltepe’de seyir halindeki otomobilde yangın #5
Maltepe’de seyir halindeki otomobilde yangın #6