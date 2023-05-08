Maltepe'de ilerleyen otomobil küle döndü Fındıklı Mahallesi'nde ilerleyen otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücü dışarı çıkarak kurtulurken otomobil kullanılamaz hale geldi.

DHA

Maltepe Fındıklı Mahallesi Hacıoğlu Caddesi üzerinde, saat 16.00 sıralarında yangın meydana geldi.

İddiaya göre, 34 PC 4335 plakalı otomobil, caddede seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Otomobili terk etti

Otomobili durduran sürücü, dışarıya çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin ön kısmını sararken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç küle döndü

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alevler içinde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.