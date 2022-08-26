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    Maltepe’de işçinin forkliftin altında kaldığı anlar

    Bir iş yerinde forklift kullanan işçi, geri geri geldiği sırada başka bir işçiyi altına aldı. Kazada forkliftin altında kalan işçi, hastaneye kaldırıldı.
    • 26.08.2022 - 15:33
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    Maltepe’de işçinin forkliftin altında kaldığı anlar

    İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir iş yerinde kaza olayı meydana geldi.

    İş yerinde froklift kullanarak su taşıyan bir işçi, geri geri geldiği sırada arkasında bulunan başka bir işçiyi fark etmeyerek aracı kullanmaya devam etti.

    O sırada ayakta duran işçi de arkasından gelen forklifti fark etmemesi nedeniyle forkliftin altında kaldı.

    Yaralanan adam hastaneye götürüldü

    Kazaya tanık olan diğer işçiler, yaralının yardımına koşarken forklift sürücüsü de aracı durdurdu.

    İHA'nın haberine göre; Ayağından yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

    Maltepe’de işçinin forkliftin altında kaldığı anlar


    Maltepe’de işçinin forkliftin altında kaldığı anlar #1

    Maltepe’de işçinin forkliftin altında kaldığı anlar #2

    Maltepe’de işçinin forkliftin altında kaldığı anlar #3

    Maltepe’de işçinin forkliftin altında kaldığı anlar #4


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