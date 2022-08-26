Bir iş yerinde forklift kullanan işçi, geri geri geldiği sırada başka bir işçiyi altına aldı. Kazada forkliftin altında kalan işçi, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir iş yerinde kaza olayı meydana geldi.

İş yerinde froklift kullanarak su taşıyan bir işçi, geri geri geldiği sırada arkasında bulunan başka bir işçiyi fark etmeyerek aracı kullanmaya devam etti.

O sırada ayakta duran işçi de arkasından gelen forklifti fark etmemesi nedeniyle forkliftin altında kaldı.

Yaralanan adam hastaneye götürüldü

Kazaya tanık olan diğer işçiler, yaralının yardımına koşarken forklift sürücüsü de aracı durdurdu.

İHA'nın haberine göre; Ayağından yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Maltepe’de işçinin forkliftin altında kaldığı anlar









