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- Maltepe'de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk
Maltepe'de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk
Trafikte yoğunluk yaşanan yol üzerinde kapalı kamyonun arkasına tutunan genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 26.07.2022 - 09:43
- Güncelleme : 26.07.2022 - 10:29
İstanbul'un işlek caddelerinde kendi canını ve sürücülerin canını hiçe sayan genç, telefon kameralarına yansıdı.
Maltepe'de kapalı kasa kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan şahıs, sürücüleri şaşkına çevirdi.
O anlar kaydedildi
Kamyon şoförünün, tehlikeli yolculuk yapan genç çocuğu fark edip etmediği ise bilinmiyor.
O anlar trafikteki bir başka araç tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyon bir süre sonra gözden kayboluyor.
Maltepe'de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk VİDEO