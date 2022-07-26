Trafikte yoğunluk yaşanan yol üzerinde kapalı kamyonun arkasına tutunan genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un işlek caddelerinde kendi canını ve sürücülerin canını hiçe sayan genç, telefon kameralarına yansıdı.

Maltepe'de kapalı kasa kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan şahıs, sürücüleri şaşkına çevirdi.

O anlar kaydedildi

Kamyon şoförünün, tehlikeli yolculuk yapan genç çocuğu fark edip etmediği ise bilinmiyor.

O anlar trafikteki bir başka araç tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyon bir süre sonra gözden kayboluyor.

Maltepe'de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk VİDEO















