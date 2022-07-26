Petrol
100.01
-0.18%
Euro
18.1167
-0.46%
Dolar
17.8625
0.51%
Altın
986.58
0.36%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.071
-3.72%
BTXN Coin
9.57
-5.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Maltepe'de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk

    Trafikte yoğunluk yaşanan yol üzerinde kapalı kamyonun arkasına tutunan genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 26.07.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe'de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk

    İstanbul'un işlek caddelerinde kendi canını ve sürücülerin canını hiçe sayan genç, telefon kameralarına yansıdı.

    Maltepe'de kapalı kasa kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan şahıs, sürücüleri şaşkına çevirdi.

    O anlar kaydedildi

    Kamyon şoförünün, tehlikeli yolculuk yapan genç çocuğu fark edip etmediği ise bilinmiyor.

    O anlar trafikteki bir başka araç tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyon bir süre sonra gözden kayboluyor.

    Maltepe'de kamyon arkasında tehlikeli yolculuk VİDEO

    Maltepede tehlikeli yolculuk kamerada -1

    Maltepede tehlikeli yolculuk kamerada -2

    Maltepede tehlikeli yolculuk kamerada -3

    Maltepede tehlikeli yolculuk kamerada -4


    İlginizi Çekebilir

    Adil Rami'den Türk menajer açıklaması
    Futbol

    Adil Rami'den Türk menajer açıklaması

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Ankete harcadığı para ortaya çıktı
    Gündem

    Ankete harcadığı para ortaya çıktı

    Görüş Bildir