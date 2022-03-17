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    Maltepe'de kardan buz tutan yolda drift yapan sürücüye ceza

    Kar yağışının ardından kayganlaşan yolda drift yapan otomobil sürücüsü yakalandı. 9 bin 125 lira trafik cezası yazılan sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 17:22
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    Maltepe'de kardan buz tutan yolda drift yapan sürücüye ceza

    İstanbul Maltepe’de 12 Mart Cumartesi günü yoğun kar yağışının ardından kayganlaşan yolda iki otomobil sürücüsü drift yapmış, o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

    Görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Altayçeşme Mahallesi’nde otomobiliyle drift yapan sürücünün kimliğini belirledi.

    9 BİN 125 LİRA CEZA YAZILDI

    Sivil trafik ekiplerince yakalanan sürücü M.D.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, "Drift" içerikli 67/1-D maddesi gereğince 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

    ARAÇ 60 TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Ayrıca sürücü M.D’nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

    Maltepe'de kardan buz tutan yolda drift yapan sürücüye ceza VİDEO

    Maltepe de kardan buz tutan yolda drift yapan sürücüye ceza #1

    Maltepe de kardan buz tutan yolda drift yapan sürücüye ceza #2


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