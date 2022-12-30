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    Maltepe'de kazaya sinirlenen adam aracın üzerine çıkıp kavga etti

    Tır ve otomobilin sürtüştüğü kazada otomobil sürücüsü aracını kontrol etmek isterken tır, aracın kapısını söktü. Yaşanan kazada sinirlenen otomobil sürücü aracın üzerine çıktı.
    • 30.12.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 15:47
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    Maltepe'de kazaya sinirlenen adam aracın üzerine çıkıp kavga etti

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde trajikomik bir trafik kazası yaşandı.

    Tır şoförü, önünde seyir halinde olan otomobile sürttü.

    Otomobil sürücüsü ise aracını kontrol etmek için otomobilinden inmek istedi.

    Tır kapıyı söktü

    Sürücünün otomobilden indiğini görmeyen tır şoförü, bu kez de açık olan kapıya çarparak yerinden söktü.

    Maltepe de kazaya sinirlenen adam aracın üzerine çıkıp kavga etti #1

    Otomobil şoförü aracın üzerine çıktı

    Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü aracının üzerine çıkarak tır şoförü ile tartışmaya başladı.

    Otomobilden inen kadın ise tırın camlarını ve aksesuarlarını sökmeye çalıştı.

    Kazayı izlerken kazaya sebebiyet verdi

    2 sürücünün arasında çıkan tartışmayı izleyen bir başka otomobil sürücüsü ise önünde seyir halinde olan araca çarptı.

    Maltepe de kazaya sinirlenen adam aracın üzerine çıkıp kavga etti #2

    "Beni kapı arasında sıkıştıracaktı"

    Kazaya karışan otomobil sürücüsü, "Geriden gelen tır bize sürttü. Ben de aracıma bakmak için durdum ve indim. Bir şey oldu mu diye kontrol edecektim. Kapıyla beni kapı arasında sıkıştıracaktı. Canımızı zor kurtardık." diye konuştu.

    "Ben adamı görmedim bile"

    İHA'nın haberine göre, Tır şoförü ise, "Önüme kırdı. O an adamla işaretleştik. O ara ben yürüyünce 'çatırt' diye ses geldi. Ben adamı görmedim bile." dedi.

    Maltepe de kazaya sinirlenen adam aracın üzerine çıkıp kavga etti #3

    Maltepe de kazaya sinirlenen adam aracın üzerine çıkıp kavga etti #4

    Maltepe de kazaya sinirlenen adam aracın üzerine çıkıp kavga etti #5


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