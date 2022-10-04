Maltepe'de kızların hesabını ödemek isteyen 2 grup birbirine girdi

Alkollü bir mekanda kız müşteri grubunun hesabını ödemek isteyen 2 grup, sözlü tartışmaya başladı. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmada iş yeri personelleri ortamı sakinleştirdi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, alkollü bir mekanda hesap ödeme kavgasında iki grup arasında arbede yaşandı.

Bir arkadaş grubu, yemek yedikleri mekanda hesap ödeyeceği sırada yan masada bulunan kız grubunun hesabını ödemek istedi.

"Kızların hesabını biz öderiz" tartışması

Hesabı ödemek isteyen gençler ile "Kızların hesabını biz öderiz" diyen bir başka grup tartışmaya başladı.

Daha sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmada nabızlar yükseldi.

Masadan bardak fırlatıldı

Duruma sinirlenen gençlerden biri, masada duran bardağı tartışma yaşadığı gruba fırlattı.

Hakaretlerin havada uçuştuğu sözlü tartışma, işletme personelleri tarafından sakinleştirildi.

Olay karşısında şoke olan diğer müşteriler mekanı terk etmek istedi.

Kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, o anlar iş yeri kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.